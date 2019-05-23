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Динамо – Львів: Циганков та ще двоє гравців киян пропустять матч через дискваліфікації

11:51 398 Читать на русском
Динамо – Львів: Циганков та ще двоє гравців киян пропустять матч через дискваліфікації
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Віктор Циганков та ще двоє виконавців не зіграють проти Львова у 31 турі УПЛ через дискваліфікації.

 

Віктор Циганков, Олександр Андрієвський та Артем Шабанов пропустять матч 31 туру УПЛ проти Львова.

Шахтар – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шабанов був вилучений у матчі проти донецького Шахтаря (1:1), а Циганков та Андрієвський мають перебір жовтих карток.

Матч Динамо – Львів відбудеться 26 травня о 17:00.

Кияни вже не зможуть піднятись вище 2 сходинки в турнірній таблиці, але також і не опустяться нижче. Львів забронював собі 6 позицію і залишився без єврокубків.

Джерело: Футбол 24
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Львів Львів Динамо Динамо Динамо - Львів Артем Шабанов Артем Шабанов Віктор Циганков Віктор Циганков Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський
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