Динамо – Львів: Циганков та ще двоє гравців киян пропустять матч через дискваліфікації

Вінгер Динамо Віктор Циганков та ще двоє виконавців не зіграють проти Львова у 31 турі УПЛ через дискваліфікації.

Віктор Циганков, Олександр Андрієвський та Артем Шабанов пропустять матч 31 туру УПЛ проти Львова.

Шахтар – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шабанов був вилучений у матчі проти донецького Шахтаря (1:1), а Циганков та Андрієвський мають перебір жовтих карток.

Матч Динамо – Львів відбудеться 26 травня о 17:00.

Кияни вже не зможуть піднятись вище 2 сходинки в турнірній таблиці, але також і не опустяться нижче. Львів забронював собі 6 позицію і залишився без єврокубків.