Жирона провела тренування, яке залишило неприємний сигнал наставнику команди Мічелу.
Жирона провела ранкове тренування, на якому була помітна відсутність Ладіслава Крейчі, Янхеля Еррери та Віктора Циганкова, повідомляє FutbolFantasy.
Зазначається, що чеський захисник вже вирушив до Англії, аби завершити свій трансфер до Вулверхемптона. Еррера та Циганков займались у залі: венесуелець продовжив відчувати м'язовий дискомфорт. А от причина відсутності Віктора невідома.
До слова, вже 30 серпня Жирона зіграє проти Севільї в 3-му турі Ла Ліги. Перші 2 матчі завершились жахливо: поразка від Райо Вальєкано (1:3) та погром від Вільяреала (0:5).
