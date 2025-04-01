Українські футболісти Жирони дізналися, чи зможуть взяти участь у наступному матчі команди.

Український вінгер Віктор Циганков не потрапив до заявки своєї команди на півфінальний матч Кубка Каталонії проти Андорри, яка виступає в третьому дивізіоні Іспанії.

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Натомість шанс дебютувати за каталонців може отримати інший представник України – воротар Владислав Крапивцов, який опинився у списку на гру.

Поєдинок між Андоррою та Жироною відбудеться вже завтра, 2 квітня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

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