Циганков та Крапивцов отримали різні вердикти на кубковий матч Жирони – шанс на дебют для українського голкіпера
1 квітня 22:07 - Читать на русском
Українські футболісти Жирони дізналися, чи зможуть взяти участь у наступному матчі команди.
Український вінгер Віктор Циганков не потрапив до заявки своєї команди на півфінальний матч Кубка Каталонії проти Андорри, яка виступає в третьому дивізіоні Іспанії.
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Натомість шанс дебютувати за каталонців може отримати інший представник України – воротар Владислав Крапивцов, який опинився у списку на гру.
Поєдинок між Андоррою та Жироною відбудеться вже завтра, 2 квітня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
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