Циганков та Коваленко стали обличчям нової кампанії Nike Sportswear

Топові українські футболісти разом з Nike Sportswear представили абсолютно нові кросівки – Air Max 720, що отримали найбільшу повітряну подушку серед всіх раніше розроблених моделей.

Nike невпинно працює над вивченням нових технологій та матеріалів, що допомагають підвищувати результативність атлетів, а також дизайн і комфорт для любителів спортивного стилю. Результатом останніх розробок і стала абсолютно нова модель у легендарній родині Nike Air Max, що отримала найвищу та найбільшу повітряну подушку у підошві, здатну забезпечити безпрецедентну пружність та комфорт. Слоган нової кампанії Just GO Bigger якнайкраще уособлює характер наших збірників, які завжди прагнуть досягнути найбільших висот та завоювати найкращі трофеї.

"Я живу заради того, щоб досягати однієї мети, ставити перед собою ще вищу планку і йти до неї. В житті постійно повинно бути зростання", – Віктор Циганков

"Мене завжди мотивує жага до перемог, досягнень нових висот і великих трофеїв… і, звісно, хочеться, щоб батьки пишалися мною!" – Віктор Коваленко

Кросівки Nike Air Max 720 вже в наявності в регулярних магазинах Nike, мультибрендових магазинах ALL STARS та на сайтах deltasport.ua, allstars.ua.