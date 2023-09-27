Жирона та Вільяреал зійдуться у поєдинку 7-го туру Ла Ліги, в якому зіграють і українці – Віктор Циганков та Артем Довбик. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Стартовий свисток матчу між Вільяреалом та Жироном пролунає о 20:00 за київським часом. Артем Довбик та Віктор Циганков знову отримали місце у стартовому складі. Гру можна переглянути наживо на MEGOGO, а за текстовою онлайн-трансляцією – на "Футбол 24".

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Стартовий склад Вільяреала: Йоргенсен – Фойт, Альбіоль, Манді, Педраса – Єремі Піно, Парехо, Капу, Баена – Моралес, Сорлот.

Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Арнау Мартінес, Ерік Гарсія, Давід Лопес, Мігель Гутьєррес – Циганков, Алейш Гарсія, Еррера, Іван Мартін, Савіо – Довбик.

До слова, команда українців наразі є одним з лідерів іспанської першості – 2 місце та 16 очок після 6 зіграних матчів. Вільяреал же наразі тринадцятий з 7 пунктами.

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