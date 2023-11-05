Гравці Жирони Віктор Циганков та Артем Довбик поділились емоціями від перемоги над Осасуною в 12-го турі Ла Ліги. Обидва українці забили голи.

"Яка команда!", – написав Циганков у своєму Instagram після перемоги над Осасуною.

Результативна феєрія Довбика та Циганкова у відеоогляді матчу Осасуна – Жирона – 2:4

Довбик теж був небагатослівний. "Ми продовжуємо", – лаконічно написав Артем під світлинами з матчу у себе в Instagram.

Нагадаємо, що Жирона переконливо обіграла Осасуну (4:2), а українці стали важливою складовою успіху. Довбик забив сам та ще віддав дві результативні передачі, зокрема, одну на Циганкова.

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