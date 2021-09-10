Найкориснішим футболістом нинішнього сезону УПЛ за оцінками InStat є півзахисник Динамо Віктор Циганков, повідомляє Zbirna.com.

Буяльський з рекордною оцінкою від InStat став найкращим у 5-му турі УПЛ, випередивши двох гравців Шахтаря

За підсумками перших шести турів його середній рейтинг ефективності гри становить 311 балів. У поточному чемпіонаті хавбек збірної України забив чотири голи (Вересу, Десні та Колосу) і віддав один асист (у грі проти Колоса). В активі Циганкова 20 ударів по воротах, в середньому за гру він виконує по 3 гострі передачі і робить по 4,2 обведення.

Другу сходинку у цьому рейтингу ефективності посідає ще один динамівець Віталій Буяльський (306 балів), на третьому місці Манор Соломон з Шахтаря (301 бал).

Топ-10 найкращих футболістів поточного чемпіонату УПЛ виглядає наступним чином:

1. Віктор Циганков (Динамо) – 311 балів.

2. Віталій Буяльський (Динамо) – 306 балів.

3. Манор Соломон (Шахтар) – 301 бал.

4. Віталій Миколенко (Динамо) – 292 бали.

5. Микола Шапаренко (Динамо) – 288 балів.

6. Алан Патрік (Шахтар) – 286 балів.

7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 280 балів.

8. Ілля Забарний (Динамо) – 277 балів.

9. Олександр Сирота (Динамо) – 276 балів.

10. Владислав Кочергін (Зоря) – 273 бали.

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