Півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав класну оцінку за виступ у матчі 34-го туру Ла Ліги проти Мальорки.

За підсумками матчу Жирона – Мальорка саме Віктор Циганков отримав найвищу оцінку серед усіх учасників зустрічі – 7,7 бала. Друге місце поділяють форвард Жирони Крістіан Стуані (забив єдиний гол у матчі) та воротар Мальорки Домінік Грейф – по 7,5.

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Зазначимо, що Циганков відіграв усі 90 хвилин, завдав 3 удари (лише 1 у площину), здійснив успішну спробу дриблінгу, віддав 27 точних пасів (з 34), віддав по 1 точному кросу та лонгболу (мав по 2 спроби), 4 рази вигравав боротьбу за м'яч з 6, але аж 11 разів втрачав м'яч.

Нагадаємо, Жирона мінімально обіграла Мальорку (1:0) завдяки єдиному голу Крістіана Стуані на 10-й хвилині. Циганков результативними діями не відзначався, а загалом у 28 матчах цього сезону українець записав до свого активу 2 голи та 4 асисти.

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