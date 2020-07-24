Циганков став найкращим гравцем Динамо за версією InStat в сезоні 2019/20 – Сидорчук та Вербіч у топ-3

Півзахисник київського Динамо та збірної України Віктор Циганков здобув найвищий бал від InStat Index у складі "біло-синіх" у поточному сезоні.

Гравець киян за матч в середньому набирав 277 балів – це найвищий показник, повідомляє видання Zbirna.com. Друге місце у Сергія Сидорчука з 273-ма пунктами, а третє – у Беньяміна Вербіча (270). До уваги брались лише ті гравці, які провели мінімум 20 матчів у сезоні.

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Окрім того, Циганков став найкориснішим у складі Динамо ще за низкою критеріїв: удари по воротах (114), ключові передачі (102), створені гольові моменти (51), система "гол+пас" (25) та голи (17).

У сезоні, що завершився, кияни провели 45 матчів, а виграли лише 23. Нічиїх та поразок – по 11. Віктор Циганков у футболці "біло-синіх" зіграв 27 матчів.

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