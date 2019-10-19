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Циганков спрогнозував, хто з гравців Динамо міг би стати хорошим тренером

06:00 489 Читать на русском
Циганков спрогнозував, хто з гравців Динамо міг би стати хорошим тренером
Віктор Циганков / Фото з відкритих джерел

Півзахисник столичної команди Віктор Циганков під час зустрічі з уболівальниками давав несподівані відповіді на різноманітні запитання.

"Якщо Сидорчук захоче стати тренером, то я впевнений, що у нього все вийде. Це той капітан, який може підказати молодому гравцю, поговорити з ним у роздягальні, коли у команди нічого не виходить. Саме в такі моменти ти бачиш, що людина знаходить потрібні слова і може підбадьорити команду", – цитує слова Циганков під час зустрічі з уболівальниками Dynamomania.

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Нагадаємо, 18 жовтня, у конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського футболісти київського Динамо, що виступають за збірну України, зустрілись зі своїми прихильниками і відповіли на їхні питання. Захід ініціював фан-клуб Динамо.

До слова, у поточному сезоні 21-річний Циганков провів за Динамо 14 матчів, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. Динамо після 10-ти турів йде на третьому місці в турнірній таблиці, набравши 20 очок. У наступному матчі кияни 20 жовтня вдома прийматимуть Олександрію. Початок матчу о 17:00.

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Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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