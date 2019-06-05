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Циганков: Сподіваємось, що подаруємо вболівальникам перемогу над сербами

14:38 239 Читать на русском
Циганков: Сподіваємось, що подаруємо вболівальникам перемогу над сербами
Віктор Циганков / УАФ

Вінгер київського Динамо та збірної України Віктор Циганков поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікації Євро-2020.

 

"У збірній, як завжди, хороша атмосфера. Працюємо з величезним бажанням, все йде за планом. Немає ніякого хвилювання, є сконцентрована робота на тренуваннях. Ми намагаємося виконати те, що вимагає від нас тренерський штаб, тому готуємося в звичайному режимі.

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У національній команді тренерський штаб традиційно приділяє чимало уваги тактиці. Наставники підходять до кожного футболіста, розповідають, які у нього функції і що йому слід робити на полі. Як наслідок – кожен виконавець добре усвідомлює, і як потрібно діяти у конкретній грі.

У складі Сербії – якісні гравці, кожен з яких виступає в Європі, постійно перебуває на слуху. Ми знаємо, що у сербів досить бойова кваліфікована команда, яка зіграла внічию з Португалією на виїзді.

Одне можна сказати точно – буде нелегка гра. І ми сподіваємося, що наші вболівальники прийдуть і підтримають нас, а ми подаруємо їм перемогу", – поділився Циганков в коментарі офіційному сайту УАФ.

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Україна Україна Сербія Сербія Євро-2020 Україна - Сербія Віктор Циганков Віктор Циганков
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