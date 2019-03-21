Циганков, Швед, Тайсон і ще 5 гравців претендують на звання найкращого гравця місяця в УПЛ

Стартувало голосування за звання найкращого гравця березня в українській Прем'єр-лізі.
У голосуванні традиційно візьмуть участь вісім номінантів, які представляють відразу сім клубів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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На нагороду претендують переможці номінації "Найкращий гравець туру". 19 тур – Мар’ян Швед (Карпати), 20 тур – Олександр Караваєв (Зоря), 21 тур – Віктор Коваленко (Шахтар), 22 тур – Віктор Циганков (Динамо).
Також до списку претендентів потрапили футболісти, які, на думку експертної ради УПЛ, відзначалися стабільністю впродовж лютневих та березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Олександр Бандура (Львів), Сергій Вакуленко (Арсенал-Київ), Тайсон (Шахтар), Олександр Піхальонок (Маріуполь).
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Проголосувати за найкращого гравця місяця можна на офіційному сайті УПЛ.