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Циганков, Швед, Тайсон і ще 5 гравців претендують на звання найкращого гравця місяця в УПЛ

13:12 246 Читать на русском
Циганков, Швед, Тайсон і ще 5 гравців претендують на звання найкращого гравця місяця в УПЛ
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Стартувало голосування за звання найкращого гравця березня в українській Прем'єр-лізі.

У голосуванні традиційно візьмуть участь вісім номінантів, які представляють відразу сім клубів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Затверджено дати і час початку матчів 23-го і 24-го турів УПЛ

На нагороду претендують переможці номінації "Найкращий гравець туру". 19 тур – Мар’ян Швед (Карпати), 20 тур – Олександр Караваєв (Зоря), 21 тур – Віктор Коваленко (Шахтар), 22 тур – Віктор Циганков (Динамо).

Також до списку претендентів потрапили футболісти, які, на думку експертної ради УПЛ, відзначалися стабільністю впродовж лютневих та березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Олександр Бандура (Львів), Сергій Вакуленко (Арсенал-Київ), Тайсон (Шахтар), Олександр Піхальонок (Маріуполь).

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Проголосувати за найкращого гравця місяця можна на офіційному сайті УПЛ.

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