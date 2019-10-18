Циганков розповів, як опинився в Динамо і чому вибрав саме цей клуб

Півзахисник збірної України та київського Динамо під час зустрічі з вболівальниками поділився спогадами про перехід у столичний клуб.

"Я грав у Вінниці. Селекціонер запросив приїхати до Києва. Мене подивились – я ніби підійшов. Тоді переїхав у Київ і почав тренуватись. В принципі, нічого надзвичайного не сталось. Напевно кожного молодого гравця так переглядають і якщо він підходить Динамо – то його забирають.

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Чому я обрав саме Динамо? Тому що з дитинства, ще коли я вперше приїхав до Києва – одразу закохався у це місто. Закохався у цю команду, коли вперше потрапив на стадіон і після цього точно знав, що якщо виступатиму в Україні – то лише в Динамо", – розповів Циганков уболівальникам.

Нагадаємо, 18 жовтня, у конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського футболісти київського Динамо, що виступають за збірну України, зустрілись зі своїми прихильниками і відповіли на їхні питання. Захід ініціював фан-клуб Динамо.

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