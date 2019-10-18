toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - КОЛОС ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Циганков розповів, як опинився в Динамо і чому вибрав саме цей клуб

21:04 878 Читать на русском
Циганков розповів, як опинився в Динамо і чому вибрав саме цей клуб
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Півзахисник збірної України та київського Динамо під час зустрічі з вболівальниками поділився спогадами про перехід у столичний клуб.

"Я грав у Вінниці. Селекціонер запросив приїхати до Києва. Мене подивились – я ніби підійшов. Тоді переїхав у Київ і почав тренуватись. В принципі, нічого надзвичайного не сталось. Напевно кожного молодого гравця так переглядають і якщо він підходить Динамо – то його забирають.

УЄФА назвав ключового та найперспективнішого гравців збірної України

Чому я обрав саме Динамо? Тому що з дитинства, ще коли я вперше приїхав до Києва – одразу закохався у це місто. Закохався у цю команду, коли вперше потрапив на стадіон і після цього точно знав, що якщо виступатиму в Україні – то лише в Динамо", – розповів Циганков уболівальникам.

Нагадаємо, 18 жовтня, у конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського футболісти київського Динамо, що виступають за збірну України, зустрілись зі своїми прихильниками і відповіли на їхні питання. Захід ініціював фан-клуб Динамо.

"Динамо запрошує, а в Харкові дають квартиру і машину": легенда Металіста – про каву з Фоменком і страшну серію пенальті

blog_ava
Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують
13:16
7211
Теги
Динамо Динамо Відеоновини Віктор Циганков Віктор Циганков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
48
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук