Циганков розповів, в якому клубі хотів би грати

Півзахисник збірної України та київського Динамо під час зустрічі з вболівальниками поділився трансферними чутками навколо своєї персони.

"Якщо виходити з того, що зараз ніяких пропозицій немає, то можна мріяти про будь-яку команду. Я мріяв в дитинстві грати за Динамо Київ, і зараз граю тут. Кожен день я приїжджаю на базу з посмішкою на обличчі і радістю, що граю в цьому клубі. А там, в майбутньому, побачимо, як воно буде", – цитує слова Циганкова під час зустрічі з уболівальниками Dynamomania.

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До слова, у поточному сезоні 21-річний Циганков провів за Динамо 14 матчів, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.

Динамо після 10-ти турів йде на третьому місці в турнірній таблиці, набравши 20 очок. У наступному матчі кияни 20 жовтня вдома прийматимуть Олександрію. Початок матчу о 17:00.

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