"Кудись перейти з Жирони? Все буває, але ми тут насолоджуємось. Це найголовніше. Зараз немає думок кудись переходити.

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Якщо щось буде, то будем вже дивитися, але на сьогодні ми всім задоволені тут: ставленням до нас, процесом, результатами. Це клуб, який зростає, і ми дуже задоволені, що ми є частиною цього клубу", – поділився Циганков на YouTube-каналі Трендець.

Нагадаємо, що Віктор приєднався до Жирони взимку минулого року, тоді як Довбик приєднався до каталонського клубу влітку 2023 року. У цьому сезоні команда українців стала одним з головних претендентів на чемпіонство – відставання від першого Реала становить лише 2 пункти.

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