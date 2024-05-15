Каталонський клуб розглядає варіант зі запрошенням 32-річного Садьйо Мане, стверджує Todofichajes.

Творець на 100 мільйонів: нова роль Довбика, Циганков не продає себе

Жирона хоче додати досвіду перед дебютним виступом у Лізі чемпіонів. Мане не проти повернутися у Європу, але потрібно домовлятися з Аль-Насром. Саудівці лише рік тому заплатили Баварії 30 млн євро за зіркового вінгера. Можливо, буде обговорюватися короткочасна оренда.

У нинішньому сезоні Мане провів за Аль-Наср 42 матчі, оформивши 19 голів та 11 асистів. Сенегалець може закрити будь-яку позицію в атаці, а особливо загрожує Віктору Циганкову, якщо таки доїде до Жирони.

Жирона програла Вільяреалу, не зумівши повернути другу позицію – Циганков міг забивати двічі, Довбик не вразив