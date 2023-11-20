"У мене Шахтар забирав його на перегляд і він його пройшов. У них тоді треба було у декілька етапів це робити.

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Динамо дізналось, що він пройшов у команду, приїхали і забрали батька Віті на роботу тренером по воротарях, а він уже й сина з собою взяв. Таким чином, виходить, Динамо перехопило Віктора у Шахтаря.

Чесно кажучи, очікував, що він досягне топ-рівня. Скептики, які говорили, що він не перейде в Європу, мабуть, взагалі не знають Віктора і не розбираються у футболі. Якби Ігор Суркіс відпустив раніше, він ще більше розкрився б.

Потрібно одразу потрапляти у своє середовище, а в Іспанії футбол рівня Циганкова. Вони грають – одне слово. І від такого футболу отримуєш задоволення, ніби в театрі. От і Вітя такий. Жирона – це саме його. Але я думаю, що далі він приверне увагу топ-клубів", – сказав Базалицький у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.

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