Циганков просидів у запасі весь матч проти Борусії Дортмунд, а на гру з Динамо Загреб не потрапив навіть у заявку. Причина виявилася банальною – травма. Про це повідомив Володимир Звєров – журналіст Профутбол Digital.

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За його словами, характер травми не вказаний, але пошкодження є несерйозним. Відповідно, варто очікувати повернення 15-го номера киян на поле в наступних матчах. Четвертого травня підопічні Луческу зіграють черговий благодійний поєдинок – суперником стане швейцарський Базель, який вже у 5-му сезоні поспіль не зумів здобути титул чемпіона країни.

У сезоні 2021/22 Циганков зіграв за Динамо 25 матчів. Забив 11 голів (усі – в УПЛ). Його контракт з київським клубом розрахований до літа 2023 року.

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