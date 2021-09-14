"У цьому сезоні у Динамо сильніша група, але у нас вже є досвід попередньої Ліги чемпіонів. Зараз кожен подивиться на свій рівень і на досвід, який ми встигли здобути.

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Прийшла впевненість – все-таки ми виграли три трофеї в Україні, зіграли у Лізі чемпіонів. Розуміємо, що з цими командами можна грати і конкурувати. Звичайно, є помилки, над якими потрібно працювати і на цьому рівні все дуже чітко видно. Знову-таки – на такому рівні ми рідко граємо, тому це наш шанс показати себе і подивитися взагалі, чого ми варті.

Вихід з групи? Давайте будемо дивитися кожну гру, готуватися до кожного матчу по черзі. Минулого року ми теж думали, що можемо обіграти тих, інших. Можна в голові придумати багато всього, а реалії такі, що є свій рівень, а є – світовий. Ми будемо прагнути хоча б щороку грати на цьому рівні, а очки вже будемо рахувати потім.

Ліга чемпіонів – такий турнір, де ти мріяв зіграти, коли ще дитиною дивився її по телевізору. Будемо готуватися як команда, але у кожного гравця є свої обов'язки – намагатимемося втілити їх на футбольному полі", – сказав Циганков у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, свій стартовий поєдинок Динамо проведе вже сьогодні, 14 вересня, на НСК Олімпійський. Суперником киян буде португальська Бенфіка. Початок зустрічі о 22:00.

Динамо – Бенфіка: анонс матчу Ліги чемпіонів