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Циганков присвятив перемогу над Маріуполем вболівальникам Динамо

06:00 319 Читать на русском
Циганков присвятив перемогу над Маріуполем вболівальникам Динамо
Віктор Циганков / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від мінімальної перемоги над Маріуполем (1:0) у поєдинку 24-го туру УПЛ.

 
Віктор Циганков 74’
74’ Віктор Циганков

"Гарний настрій, позитивні емоції. Важка гра, ми завжди, коли приїжджаємо сюди – отримуємо бій. Приємно, що зараз веземо додому три очки.

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У нас з Маріуполем завжди принципові матчі, тому ніхто не хоче поступатися. Всі гравці на полі намагаються виграти кожне єдиноборство і виграти матч в цілому.

Величезне спасибі нашим уболівальникам! Ми чули їх на полі кожну секунду. Ця перемога для них!", – цитує Циганкова офіційний сайт клубу.

Після 24-х турів УПЛ Динамо посідає другу сходинку, маючи в активі 56 очок. Маріуполь – 4-й (33 очки).

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Теги
Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Динамо
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