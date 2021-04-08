Київське Динамо розпочало підготовку до матчу 21-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1. За повідомленням Meta Ratings, до основної групи приєднався лідер киян Віктор Циганков, який заліковував травму литкового м'яза.

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Щоправда, футболіст поки займається лише біговою роботою. Якщо динаміка набору форми гравця буде оптимальною, лікарі та тренери не виключають появи Циганкова в заявці на матч з дніпрянами. Однак, форсувати підготовку футболіста ніхто не буде – головне, щоб він встиг набрати форму до поєдинку з Шахтарем, який відбудеться 17 квітня.

Нагадаємо, Циганков востаннє з'являвся на полі 14 березня у матчі проти луганської Зорі. Через ушкодження футболіст пропустив відбіркові матчі ЧС-2022 у складі національної збірної України і поєдинок минулого туру з Олександрією.

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