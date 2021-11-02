Циганков пояснив слабкість українських клубів у ЛЧ: "Виходить, що Шериф сильніший за Динамо і Шахтар"
20:55 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Віктор Циганков з іронією оцінив виступи вітчизняних команд в Лізі чемпіонів.
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"Напевно, даються взнаки чемпіонат і клас футболістів. Чому у Шерифа тоді складається? Виходить, що Шериф сильніший за Динамо і Шахтар. У кожного своя думка.
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Якщо немає голів, отже є якась проблема. Її потрібно вирішувати, і я сподіваюся, що з Барселоною це вийде", – заявив Циганков у коментарі SportArena.
Нагадаємо, Динамо і Шахтар з одним очком посідають останні сходинки у своїх групах Ліги чемпіонів.
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