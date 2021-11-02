"Напевно, даються взнаки чемпіонат і клас футболістів. Чому у Шерифа тоді складається? Виходить, що Шериф сильніший за Динамо і Шахтар. У кожного своя думка.

Динамо – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Якщо немає голів, отже є якась проблема. Її потрібно вирішувати, і я сподіваюся, що з Барселоною це вийде", – заявив Циганков у коментарі SportArena.

Нагадаємо, Динамо і Шахтар з одним очком посідають останні сходинки у своїх групах Ліги чемпіонів.

Іспанські ЗМІ "воскресили" Миколенка на Барселону та вкотре сконфузились із прізвищами гравців Динамо