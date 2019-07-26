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Циганков повернувся у загальну групу Динамо перед матчем проти Шахтаря – троє інших гравців не тренуються з командою

12:50 138 Читать на русском
Циганков повернувся у загальну групу Динамо перед матчем проти Шахтаря – троє інших гравців не тренуються з командою
Віктор Циганков / Фото ФК Динамо

Київський гранд продовжує підготовку до протистояння за Суперкубок України.

 

Сьогодні Динамо офіційно презентувало новачків, а потім провело відкрите тренування для преси.

Коваленко пропустив тренування Шахтаря – півзахисник може не зіграти у матчі за Суперкубок

Віктор Циганков після пошкодження відновив заняття у загальній групі. А от Франу Солю пощастило менше – іспанець тренувався окремо від усіх, обмежившись легкими пробіжками.

Також увагу привернули захисник Сідклей і нападник Назарій Русин. Вони обоє взяли участь у командній фотосесії, однак на тренування вже не вийшли. Схоже, Олександр Хацкевич не розраховує на бразильця і молодого нападника у матчі за перший трофей сезону.

Динамо – Шахтар: прогноз на матч за Суперкубок України-2019

Нагадаємо, матч Динамо і Шахтаря за Суперкубок України відбудеться 28 липня.

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