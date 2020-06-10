Циганков повернувся у загальну групу Динамо – лідер киян готовий зіграти проти Зорі

Півзахисник Динамо оговтався від пошкодження та готується до важливого матчу проти Зорі у загальній групі.

Віктор Циганков, який пропустив поєдинки проти Шахтаря та Олександрії через проблеми зі стегном, подолав негаразди зі здоров'ям. Лідер Динамо займається разом зі своїми партнерами та готується до матчу із Зорею в рамках 26 туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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До слова, 22-річний півзахисник у поточному сезоні провів 31 матч. Забив 11 голів та 8 разів асистував партнерам.

Поєдинок Зоря – Динамо пройде у суботу, 13 червня. Початок – о 17:00. Після 25 турів обидві команди набрали по 49 очок, але Зоря посідає друге місце завдяки кращим показникам в особистих зустрічах.

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