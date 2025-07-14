Циганков повернувся до тренувань з Жироною на фоні чуток про інтерес клубів АПЛ – Крапивцов також на місці
Українські гравці Жирони з'явилися на першому тренуванні команди після міжсезонної перерви.
Віктор Циганков та Владислав Крапивцов прибули на базу Жирони після літньої відпустки. Про це каталонський клуб повідомив у соцмережі X.
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27-річний Циганков розпочне свій уже 4-й сезон у стані Жирони після переходу з Динамо у 2023 році. Український вінгер повернувся до тренувань на фоні чуток про інтерес до цього клубів АПЛ. Серед них називали Евертон, Сандерленд і Крістал Пелас. Але поки що конкретики немає.
А ось Владислав Крапивцов в сезоні 2025/26 буде вже у новій для себе ролі другого голкіпера команди. 20-річний воротар у минулій кампанії навіть встиг дебютувати за Жирону в матчах Ла Ліги. Тепер Крапивцов стане дублером Пауло Гассаніги. Конкуренцію українцю складе 37-річний ветеран Хуан Карлос.
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