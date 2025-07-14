Віктор Циганков та Владислав Крапивцов прибули на базу Жирони після літньої відпустки. Про це каталонський клуб повідомив у соцмережі X.

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27-річний Циганков розпочне свій уже 4-й сезон у стані Жирони після переходу з Динамо у 2023 році. Український вінгер повернувся до тренувань на фоні чуток про інтерес до цього клубів АПЛ. Серед них називали Евертон, Сандерленд і Крістал Пелас. Але поки що конкретики немає.

А ось Владислав Крапивцов в сезоні 2025/26 буде вже у новій для себе ролі другого голкіпера команди. 20-річний воротар у минулій кампанії навіть встиг дебютувати за Жирону в матчах Ла Ліги. Тепер Крапивцов стане дублером Пауло Гассаніги. Конкуренцію українцю складе 37-річний ветеран Хуан Карлос.

Krapyvtsov, Van de Beek, Asprilla, Tsygankov, Krejci, Miovski, Yangel, Valery, Gibert, Lass, Jastin, Joel Roca, Antal, Papa i Dawda s'han incorporat a l'estada a la Vall d'en Bas. #PretemporadaGFC pic.twitter.com/RK4vPh6lph — Girona FC (@GironaFC) July 14, 2025

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