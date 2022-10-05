Циганков поскаржився на бідність УПЛ порівняно з Францією – лідер Динамо обіцяє битися з Ренном за всю Україну
Вінгер Динамо Віктор Циганков підкреслив бойовий настрій команди перед 3 туром ЛЄ проти Ренна.
– Чотири роки тому Динамо вже зустрічалося з Ренном в рамках Ліги Європи, і здобуло тоді дві перемоги, які дозволили виграти групу. Чи пам'ятаєте ви ті матчі та чи вважаєте майбутні спарені зустрічі з Ренном також ключовими в розіграші єврокубку?
– Тоді я брав участь у київському матчі, а ось у Ренні не грав. Можу сказати, що Ренн – це дуже хороша команда. На цьому рівні суперники не пробачають помилок. Тому ми гратимемо лише на перемогу. У нас не найкраща ситуація в групі, але попереду два матчі з Ренном, в яких ми можемо все виправити.
– На вашу думку, яким буде завтрашній матч?
– Як я вже сказав, ми гратимемо на перемогу, іншого вибору у нас немає. Потрібно виправляти турнірну ситуацію в завтрашній грі.
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– Який гравець у складі Ренна становить найбільшу загрозу?
– Усі молоді гравці Ренна дуже технічні, швидкі та агресивні. Чемпіонат Франції – це зовсім інший рівень у порівнянні з українською першістю. Однак ми граємо для своєї країни, для наших захисників, тому кожен матч для нас – це битва. Завтра ми битимемося для наших вболівальників, наших захисників і нашої країни.
– Чи є футбольний матч Ліги Європи важливою подією для України?
– Звичайно! Наші захисники люблять футбол і дивляться матчі. Це для них своєрідна віддушина. Якщо ми зможемо виграти, то це принесе радість як їм, так і всьому українському народу, – цитує Циганкова прес-служба Динамо.
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