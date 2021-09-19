"Насправді у команди дуже багато моментів було. В першу чергу хочу попросити вибачення в уболівальників, тренерського штабу, тому що навіть у мене було стільки моментів, що потрібно було раніше забивати. Дуже нервова кінцівка.

Вимучена перемога киян завдяки VAR у відеоогляді матчу Динамо – Олександрія – 1:0

Чи незвично було бачити Луческу, який кричав на гравців і арбітрів, таким злим? Це людина, яка багато виграла у своєму житті і продовжує вигравати, тому тільки з таким настроєм і лише з такою мотивацією можна перемагати в цих іграх.

Щодо відчуття, що арбітр десь не втримав гру... Знаєте, нехай інші оцінюють роботу судді. Можливо, що десь і втратив нитку гри, багато жовтих карток непотрібних, але знову ж таки, ми дивимося на свою гру. У нас було багато моментів, ми повинні були раніше закінчувати цей матч і все. Добре, що забили в кінці пенальті і виграли.

Що змінилося у моїй грі з приходом Луческу? Насправді вся команда почала краще грати. Я, як і будь-який інший футболіст, просто намагаюся вбирати як губка все те, що говорить Луческу. Вдосконалюватися кожен день, кожну гру, кожне тренування. Якщо ми будемо продовжувати тренуватися в тому ж дусі, то у нас всіх буде все добре в Динамо", – сказав Циганков у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Динамо вже у доданий час вирвало перемогу над Олександрією завдяки скандальному пенальті, який реалізував Циганков.

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