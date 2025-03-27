Циганков поклав гол-красень після повернення зі збірної – Жирона поділилася відео шедеврального удару
27 березня 00:10 - Читать на русском
Вінгер Жирони Віктор Циганков відзначився на тренуванні команди прекрасним пострілом.
Український гравець Жирони Віктор Циганков повернувся до розташування клубу після матчів за національну збірну і одразу ж приємно відзначився.
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Каталонський клуб опублікував у себе в X відео, на якому Віктор у своєму стилі ефектно спрямував м'яч у сітку. Це сталося на тренуванні перед поєдинком 29 туру Ла Ліги проти Барселони, який відбудеться 30 березня.
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв у 22 матчах за Жирону, забивши 2 рази та віддавши 4 гольові передачі.
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