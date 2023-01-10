Інформація про можливий перехід Циганкова в Андерлехт та ПСВ не є правдивою, оскільки у Віктора трохи вищі запити щодо майбутнього клубу, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Зазначається, що вже в січні Динамо відпустить свою зірку, а сума переходу становитиме 10 млн євро + 30% від наступного продажу. В пріоритетах – чемпіонат Англії, Іспанії чи Італії. Йдеться про середняки цих чемпіонатів, які будуть зацікавлені в Циганкові в статусі вільного агента. Сам гравець хоче покинути Динамо вже цього місяця, аби клуб заробив хоч щось на його трансфері.

Зауважимо, що Циганков провів за Динамо 23 поєдинки в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 6 асистами.

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