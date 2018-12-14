Циганков похвалився картиною з власним зображенням – незвичайний подарунок

Півзахисник Динамо Віктор Циганков отримав у подарунок картину із власним зображенням.

Показав подарунок сам Циганков, опублікувавши відповідне фото на своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм.

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У нинішньому сезоні Віктор провів за Динамо 18 поєдинків в чемпіонаті України, в яких забив 9 голів та віддав 3 гольові передачі.