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Циганков похвалився картиною з власним зображенням – незвичайний подарунок

18:22 223 Читать на русском
Циганков похвалився картиною з власним зображенням – незвичайний подарунок
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков отримав у подарунок картину із власним зображенням.

Показав подарунок сам Циганков, опублікувавши відповідне фото на своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм.

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У нинішньому сезоні Віктор провів за Динамо 18 поєдинків в чемпіонаті України, в яких забив 9 голів та віддав 3 гольові передачі.

Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
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