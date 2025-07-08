Доля Віктора Циганкова в Жироні досі не вирішена. Влітку український вінгер може покинути "червоно-білих".

Циганков зацікавив клуб з українцями у складі – джерело знайшло політичну перешкоду на шляху до трансферу

Як повідомляє Бен Джейкобс, Віктор Циганков відкритий до переходу з Жирони влітку. Клуб може продати його за суму близьку 20 мільйонам євро. Зазначається, що агентка українця Олена Мисків підписала угоду з Піні Захаві, який представляє Роберта Лєвандовскі та низку іменитих гравців, щодо пошуку варіантів для переходу. Циганковим цікавляться клуби з АПЛ.

Угода українця з Жироною діє до 2027 року. Віктор загалом зіграв за "червоно-білих" у 85 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 18 асистів.

До слова, Олена Мисків дружина співвласника Карпат Олега Смайлічука.

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