Віктор Циганков, скоріш за все, не зможе взяти участь у завтрашньому матчі Ла Ліги проти Леванте через травму. Сьогодні він не тренувався з основною групою, виконуючи індивідуальні вправи в залі та на полі.

"Лемар завтра не буде в складі, у нього удар, який спричинив невеликий розрив. Ми досі чекаємо, щоб дізнатися, як почуватиметься Віктор. Давіда не буде", – повідомив тренер на прес-конференції.

Додамо, що поєдинок команди Циганкова та ще двох українців проти Леванте відбудеться вже завтра, 20 вересня о 15:00.

