Вінгер киян Віктор Циганков вилікувався від COVID-19 та провів тренування на базі "біло-синіх", повідомляє dynamomania.

Динамо – Барселона: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

23-річний гравець займався біговою роботою під керівництвом тренера з фізпідготовки Віталія Кулиби. Також разом з Віктором займався Сергій Сидорчук, який також поборов сумнозвісний вірус. За словами наставника киян Мірчі Луческу, Циганков не братиме участі у двобої з Барсою.

Нагадаємо, 24 листопада Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ.

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