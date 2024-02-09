"Мічел не дає розслабитися. Він живе цим, віддає всього себе. Дійсно, ментальність переможців. Тепер виходимо на кожен матч, нам все одно – Барселона чи Реал. Знаємо свої сильні якості. Знаємо, що можемо в кожному матчі перемогти.

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Нема страху, що все розвалиться, якщо Мічел піде? Ну це життя. Ми всі працюємо для найкращого. Впевнений, тренер теж, може, колись захоче очолити якийсь гранд. Мічел – головна зірка? Він – наша головна зірка, це правда. Мені здається, просто в менталітеті зрозуміло, що це тренер, який хоче тільки максимуму.

Навіть в Жироні він завжди хотів перемагати, домінувати, атакувати. Просто в ментальності зрозуміло, що він вже чемпіон. І він хоче, щоб ми були такими ж. Великі клуби – це ж зовсім інша відповідальність. Це теж треба розуміти. Жирона та Барселона – у кожного свої цілі. Критика, яка є в Барселоні, тут такої немає", – поділився Циганков на YouTube-каналі Трендець.

Нагадаємо, що Віктор приєднався до Жирони взимку минулого року, тоді як Довбик приєднався до каталонського клубу влітку 2023 року. У цьому сезоні команда українців стала одним з головних претендентів на чемпіонство – відставання від першого Реала становить лише 2 пункти.

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