Аксель Вітсель залишив Атлетіко наприкінці сезону 2024/25 у статусі вільного агента. Удінезе тривалий час стежив за 36-річним бельгійцем і, здавалося, наблизився до угоди.

Як повідомляє Саша Тавольєрі, Жирона в останню мить зробила пропозицію Вітселю, яка змінила всі плани гравця. Бельгієць відмовив Удінезе і підпише контракт з "червоно-білими" на два роки. Аксель волів залишитися в Іспанії.

Нагадаємо, Вітсель приєднався до Атлетіко у 2022 році. За "матрацників" він відіграв у 116 матчах, в яких забив три голи та віддав два асисти.

Варто зауважити, що за Жирону виступає українець Віктор Циганкова.

