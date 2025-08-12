Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з 36-річним Вітселем. Опорник отримав однорічний контракт з можливістю продовження ще на один рік – залежно від кількості ігрового часу.

Каталонський клуб отримав гравця на проблемну позицію, яку давно намагався закрити. Вітсель став четвертим новачком Жирони в літнє трансферне вікно.

Попереднім клубом Вітселя був Атлетіко – він покинув "кольчонерос" на правах вільного агента. У його послугах був зацікавлений Удінезе, але сам Аксель вважав за краще залишитися в Іспанії. Нагадаємо, що Вітсель у збірній Бельгії грав разом з Кевіном де Брюйне.