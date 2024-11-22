Циганков, а також Іван Мартін, Аспрілья, Франсес, Джон Соліс, Хуан Карлос, Данджума та Крейчі вже відновились та можуть зіграти в завтрашньому матчі проти Еспаньйола. Про це повідомив наставник команди Мічел на прес-конференції.

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Щоправда, це далеко не всі травмовані гравці. Янхель Еррера, Порту, Абель Руїс та Місехой і далі залишаться в лазареті Жирони.

Додамо, що матч Жирона – Еспаньйол відбудеться вже завтра, 23 листопада, початок о 19:30. Наразі команда Циганкова посідає 10 місце в Ла Лізі з 18 очками в активі.

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