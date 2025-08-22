Жирона на офіційному сайті повідомила про перехід Алекса Морено з Астон Вілли. Гравець перебрався на правах вільного агента, розірвавши контракт із "вілланами".

Жирона повісила цінник на Циганкова – українець готовий піти

Угода з Жироною розрахована на 2 сезони. Напередодні "червоно-білі" продали Мігеля Гутьєрреса до Наполі, але отримали лише 10 мільйонів – ще стільки ж заробив Реал.

Нагадаємо, що Морено виступав у чемпіонаті Англії із січня 2023 року за Астон Віллу (перебрався за 13,5 мільйонів євро) та Ноттінгем Форест (на правах оренди). У складі "вілланів" відзначився 3 голами та 3 асистами в 48 матчах.

Асист Циганкова та сейви Крапивцова не врятували Жирону – Райо Вальєкано знищив каталонців у матчі-відкритті Ла Ліги