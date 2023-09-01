Вінгер Крістіан Порту продовжить свою кар'єру, виступаючи за Жирону, де грають українці Артем Довбик та Віктор Циганков.

"Червоно-білі" на офіційному сайті оголосили про підписання 31-річного іспанця. Крістіан Порту уклав угоду з Жироною на чотири сезони – до 2027 року.

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Подробиці контракту каталонців з Хетафе прес-служба не розголосила. Крістіан Порту вже виступав у складі Жирону в період з 2016 по 2019 роки. Він зіграв вирішальну роль у виході "червоно-білих" з Сегунди в Ла Лігу.

Порту цілком може стати загрозою для Віктора Циганкова. Крістіан має чималий досвід гри на різних позиціях, але одна з його улюблених – правий вінгер, де в Жироні грає колишній гравець Динамо.

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