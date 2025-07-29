Уго Рінкон пішов в оренду з Атлетіка в Жирону терміном на один сезон без права викупу, інформує офіційний сайт каталонського клубу. Згідно з AS, на цьому переході наполіг особисто наставник Жирони Мічел – він поспілкувався з гравцем по телефону і переконав його перебратися в Каталонію.

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Після чудового сезону Рінкона в складі Мірандеса (3 голи + 5 асистів в 44 матчах) багато клубів звернули на нього увагу. Найбільший тиск чинили Алавес і Жирона, і саме каталонці досягли підписання гравця. Його приїзд став можливий тільки після того, як Атлетік підписав Аресо, що відкрило Рінкону дорогу в оренду.

Угода вигідна всім сторонам. Атлетік гарантує латералю місце і ігровий час в елітному дивізіоні після фантастичного сезону в Сегунді, а сам Рінкон переходить в команду, яка любить грати з м'ячем. Жирона своєю чергою зміцнює одну з найслабших позицій в команді, оскільки праворуч в захисті у неї залишився тільки Арнау.

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