Циганков отримав невтішний вердикт від тренера Жирони перед матчем проти найгіршої команди Прімери
Жирона досі не зможе розраховувати на допомогу Віктора Циганкова.
Український вінгер отримав травму ще наприкінці вересня, але навіть 2 тижнів відпочинку під час міжнародної паузи не вистачило для повного відновлення.
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"Циганков ще не готовий і завтра не гратиме. Це дуже важлива втрата, але у нас чудова команда, і ми можемо багато зробити. Потрібно подивитися, як буде краще для команди", – цитує головного тренера Мічела Mundo Deportivo.
Жирона прийматиме Альмерію 22 жовтня, початок о 17:15. Каталонці посідають друге місце Прімери, а от суперник досі не виграв жодного матчу і йде на дні таблиці.
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