Український вінгер отримав травму ще наприкінці вересня, але навіть 2 тижнів відпочинку під час міжнародної паузи не вистачило для повного відновлення.

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"Циганков ще не готовий і завтра не гратиме. Це дуже важлива втрата, але у нас чудова команда, і ми можемо багато зробити. Потрібно подивитися, як буде краще для команди", – цитує головного тренера Мічела Mundo Deportivo.

Жирона прийматиме Альмерію 22 жовтня, початок о 17:15. Каталонці посідають друге місце Прімери, а от суперник досі не виграв жодного матчу і йде на дні таблиці.

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