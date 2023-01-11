Можливість підписати Циганкова розглядає Порту, інформує журналіст Бруно Андраде.

Циганков покине Динамо в січні: кияни відпустять свою зірку за скромну суму, журналіст назвав пріоритетні напрямки

Наразі представники "драконів" оцінюють хавбека, контракт якого з Динамо завершується влітку 2023 року. Втім, інших деталей можливого переходу наразі не повідомляють. До речі, Порту вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Інтером у боротьбі за вихід у чвертьфінал.

Зауважимо, що Циганков провів за Динамо 23 поєдинки в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 6 асистами.

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