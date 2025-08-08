Циганков офіційно отримав у одноклубники гравця Манчестер Сіті
Захисник Манчестер Сіті Вітор Рейс офіційно приєднався до Віктора Циганкова у іспанській Жироні.
Жирона на офіційному сайті оголосила про підписання Вітора Рейса з Манчестер Сіті.
19-річний бразилець приєднався до іспанської команди на правах річної оренди. Посприяла цьому належність Жирони до City Football Group – холдингу, головним у якому є Манчестер Сіті.
До слова, "містяни" минулої зими заплатили за бразильця 35 мільйонів євро. Рейс встиг зіграти за Манчестер Сіті лише 1 матч за пів року в Англії.
