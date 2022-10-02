Півзахисник Динамо Віктор Циганков у матчі 5-го туру УПЛ проти Миная забив перший і, як виявилось, переможний гол. На 51-й хвилині українець метрів з двадцяти поклав м’яч у кут воріт після навісу з флангу.

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Для 24-річного вінгера цей м'яч став першим в сезоні УПЛ (востаннє Віктор забивав в чемпіонаті України у грудні 2021-го у ворота Вереса) і 88-м за Динамо. Таким чином він вийшов на чисту сьому сходинку у рейтингу найкращих бомбардирів киян, посунувши на восьме місце Артема Мілевського, у якого 87 м’ячів. Аби піднятися на шосту сходинку, Циганкову треба забити ще 8 голів – нині там з 96 голами розмістився один з тренерів киян Олег Гусєв.

Топ-5 найкращих бомбардирів Динамо виглядає наступним чином:

1. Олег Блохін – 236 голів.

2. Сергій Ребров – 163 голи.

3. Максим Шацьких – 141 гол.

4. Андрій Ярмоленко – 137 голів.

5. Андрій Шевченко – 124 голи.

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