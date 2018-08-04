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Циганков: Немає ніякого секрету гри проти Шахтаря

3 серпня 22:35 379 Читать на русском
Циганков: Немає ніякого секрету гри проти Шахтаря
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Віце-капітан Динамо Віктор Циганков поділився емоціями після перемоги своєї команди у матчі 3-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Ніякого секрету гри проти Шахтаря немає. Виходимо на поле і відпрацьовуємо один за одного до останньої секунди.

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Вважаю, що сьогодні ми виконали установку і заслужено перемогли, приємно в таких матчах перемагати, а вдома – тим паче. Ця перемога для наших фанатів. Я вдячний кожному, хто прийшов на стадіон.

Добре, що Вербіч забиває і приносить перемоги команді. Я на нього подаю, а він забиває Шахтарю тільки головою.Сьогодні Динамо Київ перемогло і це – найголовніше", – розповів Циганков Football Hub.

Нагадаємо, Динамо мінімального перемогло Шахтар у третьому турі УПЛ.

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Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
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