У матчі першого кола суперники розписали веселу нічию 2:2. Тоді вони вважалися рівними опонентами, проте під кінець сезону все серйозно змінилося. Вільяреал залишився серед лідерів чемпіонату і виборює заслужене право кваліфікуватися у Лігу чемпіонів. А ось Жирона не витримала гонитви на кілька фронтів. Виснажена команда Мічела впала майже до зони вильоту, тож зараз змушена перестраховуватись від потрапляння у Сегунду.

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Схоже, психологічного тиску не витримав і сам наставник каталонців. У переддень матчу 35 туру він зліг у лікарні. Запевняє, що з ним усе гаразд, але ж диму без вогню не буває. Мічела на тренерській лаві замінив його помічник, сам же менеджер давав вказівки за допомогою телефону.

Віктор Циганков вийшов проти Вільяреала у стартовому складі, однак нічим особливим у першому таймі не запам’ятався. Одна естетична передача п’яточкою, дві непогані подачі у штрафний майданчик, виконання кутового. Оце й усе. Жирона не відсиджувалася в обороні, проте в атаці виглядала надто повільною і безідейною.

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Не форсував подій і фаворит. Щоправда, на 22-й хвилині "Субмарина" таки забила зусиллями свого найкращого бомбардира – Айозе Переса. Той лише з третьої спроби пробив Гассанігу, але у метушні допоміг собі рукою, тож взяття воріт скасували.

З хорошої позиції на 38-й хвилині пробивав Пепе – вище воріт. Тоді ж захисники Жирони затоптали у своєму штрафному майданчику Баену. Епізод претендував на пенальті, однак судді на VAR не надали цьому значення.

️ El VAR volvió a pasar de los agarrones en el Girona - Villarreal.



Arthur sujeta de forma continuada a Baena por el brazo y, tras ello, Yangel lo arrolla dentro del área.



ES PENALTI.



️ Iglesias Villanueva, en el VAR, lanzó la moneda al aire y salió cruz. pic.twitter.com/ceBdsL73PP — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 10, 2025

Після перерви нічого кадринально не змінилося за винятком того, що гості частіше брали гру під контроль. Циганков ще зробив півтора несміливі спроби знайти голову Крістіана Стуані поблизу воріт "Субмарини", але ветеран перебував під пильною опікою. Варто згадати, що за десять хвилин до заміни українець пережив неприємний момент. При падінні його руку підбив Комесанья, тож приземлення виявилося не з приємних. Зрештою, на 66-й хвилині Віктора замінив молодий та енергійний Аспрілья. Публіка на Монтіліві одразу пожвавилася з виходом колумбійця.

Та всі дистанційні намагання Мічела якось розбудити свою команду виявилися марними. В обороні Жирона ще справлялася, але налагодити ефективну контргру не вдавалося. Страждав в атаці і Вільяреал. Фактично, за весь другий тайм, до 89-ї хвилини, вартим уваги був лише постріл із середньої дистанції від Баени. Гассаніга витягнув м'яч з-під поперечки.

Здавалося, все котиться до закономірної нульової нічиєї. Але на 89-й чудова подача вдалася Педрасі. М'яч приземлився точно на голову 21-річному Етта Ейонгу, який пробив повз Гассанігу – 0:1. Жирона ще могла врятуватися у компенсований час, проте Еррера не влучив у дальній порожній кут.

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