Переїзди Михайла Мудрика і Віктора Циганкова в Європу мають абсолютно різний рівень інформаційного галасу навколо.

Сьогодні Жирона проводила повноцінну презентацію Циганкова, якого вчора (17 січня) придбала у Динамо.

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Обидві сторони радіють майбутній співпраці, але офіційні заходи виглядають відверто скромно. Коротка прес-конференція, фотосесія на порожньому стадіоні – все це не вражає уяву, особливо якщо згадати нещодавній вихід Михайла Мудрика під гучні оплески Стемфорд Брідж. Тішить, що обидва наші легіонери одягнули прапор України, нагадуючи всьому світу про своє походження.

Додамо, що переходи Мудрика і Циганкова мали зовсім різну фінансову основу. Шахтар вибив з Челсі 70 млн+30 млн євро бонусами, натомість Динамо погодилося на скромні 5 млн євро від Жирони, щоб влітку не втратити лідера безкоштовно.

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