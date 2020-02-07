Циганков не зіграє жодного матчу за Динамо на тренувальних зборах, – ЗМІ

Півзахисник Динамо Віктор Циганков може пропустити усі товариські матчі "біло-синіх" на тренувальних зборах в Туреччині.

Перед матчем проти Легії на першому тренувальному зборі Циганкову діагностували запалення м'язів, тому він пропустив усі спаринги, які команда Михайличенка провела в Туреччині. За інформацією телеграм-каналу Динамо Київ Inside, Віктор не повернеться до загальної групи киян до кінця тренувального збору. Його готують до матчу проти Ворскли, яким Динамо відкриє другу частину сезону.

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До слова, на другому тренувальному зборі команда Михайличенка проведе ще 4 спаринги. Суперниками "біло-синіх" стануть Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина), БАТЕ (Білорусь), Тобол (Казахстан) і Динамо Тбілісі (Грузія). Матч проти Ворскли відбудеться 22 лютого.

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