– Чи перетинався ти у Динамо за своїм 1997 роком народження з Віктором Циганковим?

– Так. Я ще пам’ятаю, як він приїхав на відбір. Здається, з першого разу його не взяли. Потім за рік повернувся й, не знаю, що він робив, але почав дуже сильно виділятися серед однолітків.

– Чим саме виділявся?

– Там усім одразу. За рік він мав усі якості: швидкість, удар, завершення, дуже світла голова, дриблінг. Якщо траплялися якісь важкі матчі, то питань не виникало – просто били у його зону, він вбігав та робив результат у віці 15-16 років.

– Циганков – це суперталант?

– Ну, щодо таланту не знаю. Бачив, що він дуже багато працював та працює. Тато дуже багато його тренував. Так, є якийсь відсоток таланту, але, мені здається, усе це праця, – сказав Бугай в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Віктор Циганков виступав за Динамо з 2016 по 2023 рік, після чого перебрався у іспанську Жирону.

