Циганков не належить до трансферних пріоритетів Севільї, – директор El Desmarque

Директор провідного спортивного видання Андалусії El Desmarque, Альваро Рамірес прокоментував "Футбол 24" чутки про зацікавленість Севільї у придбанні вінгера Динамо Віктора Циганкова.

"Новину щодо можливого переходу Циганкова у Севілью розповсюдило одне наше видання (Estadio Deportivo – прим.ред). Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Наразі відомо лише те, що Мончі має інші пріоритети.

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Навіть якби Циганков зацікавив Севілью, його трансфер було б складно назвати неминучим.

Сарабія? Мончі розглядає декілька інших варіантів для його заміни. Щоб купувати, йому потрібно продавати – це першочергова ціль.

Чи може вплинути на трансфер Циганкова невдалий досвід Коноплянки? Думаю, що Мончі сильно ризикував би, наважившись підписати гравця Динамо у якості пріоритетного варіанту. Тим паче, якщо б за нього довелось викласти суму, про яку писалось раніше", – зазначив авторитетний журналіст.

У сезоні 2018/19 Циганков провів 26 матчів, забив 20 голів та зробив 17 асистів.

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